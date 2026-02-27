السمّار: الشباب لن يهبط.. وأتمنى الدوري نصراويّا

أبدى سعود السمّار، حارس مرمى فريق الشباب الأول لكرة القدم سابقًا، حزنه على الأوضاع التي يمر بها ناديه حاليًّا.

وأوضح أنه لن يهبط من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنَّ أحد أهم الأسباب يعود إلى عدم دعمه، خلال حديثه إلى «الرياضية».

ورفض السمار قبول الانتقادات الموجهة إلى الأمير عبد الرحمن بن تركي، عضو النادي، مؤكدًا أنَّه وقف وقفة رجل واحد بمفرده.

وتمنى السمار أن يحقق فريق النصر الأول لكرة القدم لقب بطولة دوري روشن السعودي، عطفًا على وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوفه، مبديًا استعداده في الوقت نفسه تشجيع أي فريق يمثله رونالدو.