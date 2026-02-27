رابطة الحكام واتحاد السباحة يستعرضان النظام التقني

عقدت الرابطة السعودية للحكام اجتماعًا مع الاتحاد السعودي للسباحة لبحث سبل التكامل التقني المواكب لأنظمة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وجرى الاجتماع بحضور مرعي العواجي، رئيس الرابطة السعودية للحكام، ووليد عسيري، رئيس لجنة الحكام في اتحاد السباحة، وعبد الله النصار، الرئيس التنفيذي في الرابطة.

واستعرض محمد منصور، مدير تقنية المعلومات في الرابطة، خلال الاجتماع، النظام التقني، وآلية تشغيله، وأبرز مزاياه التي تتيح للاتحادات الاستفادة من منظومة رقمية متكاملة، تتضمن لوائح وقوانين كل لعبة، وبيانات الأندية وربطها بالمسابقات، إضافة إلى تقارير شاملة عن مشاركات الحكام وتقييم أدائهم في مختلف البطولات.

من جهته، أكد العواجي أن النظام التقني يمثّل نقلة نوعية في تنظيم العمل التحكيمي بشكل رقمي شامل، ويعزز الحوكمة، ويواكب التحول التقني في القطاع الرياضي.

وأوضح رئيس الرابطة أن المنصة تسهم في تسريع تدفق المعلومات، ورفع كفاءة العمل، وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق العمل مع الاتحاد السعودي للسباحة لمتابعة المستجدات واستكمال خطوات التنفيذ.