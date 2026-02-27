تعديلات إنزاجي.. الدوسري بديلا أمام الشباب بعد 11 عاما

قرَّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إعادة ترتيب أوراقه مبعدًا سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي عن التشكيل في مواجهة الشباب، الجمعة، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

ويجلس الدوسري ومالكوم على مقاعد البدلاء، فيما عوّضهما إنزاجي بالفرنسي سايمون بوابري، وسلطان مندش.

ويظهر سالم بديلًا أمام الشباب في الدوري، للمرة الأولى منذ مواجهة الفريقين بتاريخ 22 مارس 2015 التي انتهت هلاليةً بهدف دون ردٍّ.

ويغيب عن القائمة كليًّا المدافع حسان تمبكتي، ويشارك زميله علي لاجامي بدلًا منه.

وبسبب إصابته البالغة، يغيب حمد اليامي، الظهير الأيمن، عن اللقاء، ويظهر مكانه متعب الحربي الذي دخلا بديلًا له في مباراة التعاون الماضية.

ويبدأ الهلال بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار متعب الحربي، وخاليدو كوليبالي، وعلي لاجامي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي الوسط يلعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع البرتغالي روبن نيفيش، ومحمد كنو، وأمامهم بوابري ومندش والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وتعثر الهلال بالتعادل في خمس من آخر سبع مبارياتٍ خاضها ضمن بطولة الدوري، مهدرًا عشر نقاطٍ، تسبَّبت في خسارته صدارة الترتيب.