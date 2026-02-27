التدريب الأخير

اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته على ملعب «دار النصر»، الجمعة، استعدادًا للقاء الفيحاء، الذي يحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية، السبت، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)