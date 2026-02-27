الصقور يبعد الهمامي عن مواجهة الهلال

أخذ فواز الصقور، ظهير أيمن فريق الشباب الأول لكرة القدم، مكان زميله الجناح همام الهمامي في تشكيل «الليوث» أمام الهلال، الجمعة، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وظهر الصقور ضمن التشكيل الذي بثّه الحساب الرسمي للشباب في منصّة «إكس»، بينما أُدرِج الهمامي مع البدلاء.

وهذا عكس ما حدث في المباراة الماضية، التي فاز فيها الشباب على الرياض 3ـ1.

وباستثناء دخول الصقور، وخروج الهمامي، لم تطرأ تغييرات أخرى على تشكيل الشباب الذي بدأ المباراة الماضية.

ويعتمد الجزائري نور الدين زكري، مدرب الفريق، على البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار فواز الصقور، وعلي البليهي، والهولندي ويسلي هويدت، وسعد بالعبيد.

وفي الوسط يبدأ الفرنسي ياسين عدلي إلى جوار السويسري فنسنت سيرو، وأمامهما الإنجليزي جوش براونهيل.

ويتكون الهجوم من محمد الثاني والبلجيكي يانيك كاراسكو، الجناحين الأيمن والأيسر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة.

وفي المباراة الماضية لعب الثاني ظهيرًا أيمن وأمامه الهمامي، بينما يبدأ هذا اللقاء جناحًا وخلفه فواز الصقور.