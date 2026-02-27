أمام الخليج.. 5 تعديلات اتحادية

أجرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعديلات واسعة على التشكيل الأساسي، مُعيدًا إليه الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، وأربعة آخرين، لمواجهة الخليج، مساء الجمعة في جدة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الاتحاد بالصربي بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى، والمدافعين أحمد شراحيلي والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، وظهيري اليسار حسن كادش وماريو ميتاي، وعوار في الوسط مع المالي محمدو دومبيا والبرازيلي فابينيو تفاريس، والمهاجمَين المغربي يوسف النصيري والفرنسي موسى ديابي.

وأبعد كونسيساو عوار والنصيري وبيريرا عن مباراة الحزم، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 10 المؤجّلة، لإراحتهم، فيما دخل الشنقيطي بديلًا وغاب كادش بسبب طرده أمام الهلال، في الجولة قبل الماضية.

وتعادل «النمور» 1ـ1 على أرض الحزم، ويمتلكون 39 نقطة، منحتهم المركز السادس قبل الجولة الجارية. في المقابل، يحتل الخليج المركز الـ 10، برصيد 27 نقطة.

وبدأ كلٌ من رايكوفيتش، وشراحيلي، وفابينيو، وميتاي، وديابي، ودومبيا اللقاء الماضي. وأبقاهم المدرب في التشكيل الأساسي، مُخرجًا منه أحمد الغامدي، وعوض الناشري، لاعبَي الوسط، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، فيما يحرمه تراكم البطاقات من جهود الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.