آل الشيخ يعلن النزال العالمي.. أوسيك يواجه فيرهوفن

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع مجلة ذا رينج، الجمعة، تنظيم نزال عالمي مرتقب يجمع بطل الوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك مع ريكو فيرهوفن بطل الكيك بوكسينج السابق، 23 مايو المقبل في مصر، على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» للوزن الثقيل، في بث حصري عالمي عبر منصة DAZN .

ويُجرى الحدث تحت عنوان «Glory in Giza»، إذ يلتقي أوسيك «سجل 24 انتصارًا دون هزيمة، 15 بالضربة القاضية» مع فيرهوفن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في رياضة الكيك بوكسينج لأكثر من عشرة أعوام، في عودة رسمية إلى حلبة الملاكمة بعد غياب دام 12 عامًا.

وكان آخر نزال لأوسيك قد انتهى بفوزه على دانيال دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب ويمبلي بلندن العاصمة البريطانية، ليحرز لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «IBF» للوزن الثقيل في يونيو الماضي، ويتوج بطلًا موحدًا للوزن الثقيل.

وبعد أن خاض نزالات احترافية في أوكرانيا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة ولاتفيا وروسيا وبريطانيا، يخوض أوسيك، البالغ من العمر 39 عامًا، أول نزال له في مسيرته الاحترافية في شمال إفريقيا.

من جانبه، يُعد الهولندي ريكو فيرهوفن، البالغ من العمر 36 عامًا، أحد أبرز أساطير منظمة GLORY في تاريخ الكيك بوكسينج، إذ يمتلك سجلًا حافلًا بالأرقام القياسية، أبرزها تحقيقه أكبر عدد من الانتصارات في نزالات الألقاب بواقع 14 انتصارًا، إلى جانب حفاظه على اللقب عبر 13 دفاعًا متتاليًا، فضلًا عن تسجيله أعلى عدد من الانتصارات الإجمالية في المنظمة بـ28 فوزًا، وأطول سلسلة انتصارات بلغت 27 نزالًا، كما عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من النزالات في تاريخ GLORY بواقع 29 نزالًا، إلى جانب منافسته في الفنون القتالية المختلطة والملاكمة الاحترافية، محققًا الفوز في نزاله الوحيد بكلتا الرياضتين بالضربة القاضية، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الملاكمين هيمنة واستمرارية في تاريخ البطولة.

وكان فيرهوفن قد دافع عن لقب الوزن الثقيل في يونيو الماضي، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام على بطل الوزن الثقيل الخفيف السابق مرتين أرتيم فاخيتوف، قبل أن يعلن اعتزاله رياضة الكيك بوكسينج في نوفمبر، مختتمًا مسيرته بـ76 نزالًا حقق خلالها 66 انتصارًا.

ويعود فيرهوفن إلى حلبة الملاكمة للمرة الأولى منذ عام 2014، سعيًا لأن يصبح أول ملاكم يهزم أوسيك في مسيرته الاحترافية.

وقال أوسيك: «أحترم كثيرًا من يصلون إلى قمة رياضتهم. ريكو واحد منهم، رياضي قوي وبطل كبير، والبطولة لا تتعلق بالأحزمة فقط، بل بأعوام من العمل والانضباط والإيمان. أحترم رحلته، فهو ملك الكيك بوكسينج بحق، لكن الملاكمة لعبة مختلفة بقوانينها وتاريخها، وأنا جاهز ومتحمس لهذه المواجهة، وأعلم أن الجماهير تنتظرها بشغف في ليلة استثنائية مقبلة».

من جهته، قال فيرهوفن: «قضيت 12 عامًا بطلًا بلا منازع في الكيك بوكسينج وحققت كل ما كنت أطمح إليه، لكن البقاء في القمة لم يُضعف شغفي بل زاده. لم أبحث عن الراحة، بل عن أعلى تحدٍّ ممكن. أوسيك بطل بلا منازع في الملاكمة، وهذا هو التحدي الذي يحفزني. بلا منازع أمام بلا منازع، الأفضل يواجه الأفضل».

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك معلومات التذاكر ونزالات البطاقة التمهيدية.