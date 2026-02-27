قبل دورتموند.. البافاري يخسر إيتو

يغيب الياباني هيروكي إيتو، قلب دفاع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، فترةً جديدةً بعد تعرُّضه لإصابةٍ في العضلية الخلفية للفخذ، وفق ما أعلنه النادي البافاري، الجمعة.

وأوضح كريستوف فرويند، المدير الرياضي، أن الياباني سيبتعد عن الملاعب مدةً تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة السبت خارج الديار أمام بوروسيا دورتموند في الدوري، كما تحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي، مارس المقبل.

ويعيش إيتو «26 عامًا» فترةً صعبةً مع الإصابات منذ انضمامه إلى بايرن قادمًا من شتوتجارت في 2024.

وخاض اللاعب ست مباريات دورية خلال موسمه الأول بعد أن تعرَّض لكسرٍ في عظم القدم، كما غاب عن أول عشر مبارياتٍ الموسم الجاري بسبب إصابةٍ أخرى في القدم.

وعلى الصعيد الدولي، شارك إيتو في 26 مباراةً مع منتخب اليابان، سجل خلالها هدفًا واحدًا.