جراحة تبعد كيفين عن فولهام

يغيب المهاجم البرازيلي كيفين أسابيعَ عدة عن فريق فولهام الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد تعرُّضه لإصابةٍ قد تتطلَّب إجراء عملية جراحية.

وأصيب كيفن «23 عامًا»، صاحب ثلاثة أهدافٍ ومثلها من التمريرات الحاسمة في 28 مباراةً شارك بها الموسم الجاري، في مشط القدم خلال اللقاء أمام سندرلاند «3ـ 1»، الأحد الماضي، ضمن الدوري الممتاز.

وقال البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام: إن الإصابة ضربةٌ قويةٌ بالنسبة لهم، وللاعب، وله على المستوى الشخصي.

وكان فولهام تعاقد مع كيفين مقابل 46 مليون دولار قادمًا من شاختار دونتيسك الأوكراني، الصيف الماضي، بعد عام من وصوله من بالميراس البرازيلي.

ويستضيف فولهام، العاشر بـ 37 نقطةً، توتنام الـ 16 بـ 29، الأحد، لحساب الجولة الـ 28. ويدرك سيلفا أن فريقه سيحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه من أجل مواصلة سجله الجيد الأخير ضد جاره اللندني الذي لم يخسر أمامه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما «ثلاثة انتصارات وتعادل».

وأضاف المدرب: «حسناً، في المباريات الأربع الأخيرة، فزنا ثلاث مراتٍ، وتعادلنا مرةً واحدةً، لكن لدينا الآن مباراةٌ أخرى، وعلينا أن نثبت مجدَّدًا جودتنا، وما نحن قادرون على فعله».

وتابع: «أعلم أن وضعهم الحالي أقل من مستواهم المعهود، وأن الموسم الجاري لم يكن الأفضل، لكن لدي ما يكفي من الخبرة والنضج لأعرف أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب خوض مثل هذه المباريات، وأنه لا يمكنك الاستهانة بمجموعة من اللاعبين ونادٍ يرغب في الرد».

واستطرد سيلفا: «لنأمل ألا نمنحهم فرصةً جيدةً للرد، وأن نكون في أفضل حالاتنا، لأننا نحتاج إلى أن نكون كذلك».