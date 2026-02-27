بعد عامين.. خطأ البليهي يتجدد

كرَّر علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، خطأ عمره عامين، بتسجيله هدفًا عكسيًا في مرمى «الليوث» لمصلحة الهلال، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 31 أرسل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، عرضية حاول البليهي تشتيتها فغالطت زميله البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الشباب، وارتدت مجددًا إلى قدم المدافع، ومنها إلى داخل الشباك.

وسبق للبليهي تسجيل هدف عكسي في الدوري، خلال مباراة جمعت بين الهلال، فريقه الأصلي، والرياض، بتاريخ 8 مارس 2024، وفاز فيها «الأزرق» 3ـ1.

ويلعب المدافع الدولي للشباب معارًا من الهلال منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

وتدرج اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، في الفئات السنية للفتح، ومثّل الفريق الأول، قبل الانتقال صيف 2017 إلى الهلال.

وبعدما خسر مركزه في الموسم الجاري، خرج المدافع معارًا إلى الشباب عبر نافذة الانتقالات الشتوية الماضية.