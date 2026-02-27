حمد الله يساوي الهلال بالفتح

رفع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، الهلال إلى المركز الخامس في ترتيب ضحاياه تهديفيًا، مناصفة مع الفتح.

وأحرز حمد الله هدفًا للشباب في الدقيقة 44 من مباراته مع الهلال، الجمعة، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، استقبلت شباك الهلال هدفًا من المهاجم المغربي للمرة الـ 11.

وسبق لحمد لله إحراز هدف للشباب في مرمى الهلال، بتاريخ 30 نوفمبر 2024، ضمن بطولة الدوري.

وإلى جانب هدفين بقميص «الليوث» سجل اللاعب في «الأزرق» خمسة أهداف بشعار النصر، وثلاثة برفقة الاتحاد، وهدف واحد بألوان الريان القطري.

ويأتي الفيحاء في صدارة الفرق التي هزّ حمد الله شباكها، بواقع 19 هدفًا، ويليه التعاون الذي استقبل 16 هدفًا من المغربي.

وسجّل اللاعب 14 هدفًا في الرائد، و12 أمام الوحدة، و11 ضد كل من الفتح والهلال.