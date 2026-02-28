بعد 6 أعوام.. الحزم يقهر الاتفاق

حقق فريق الحزم الأول لكرة القدم انتصارًا غاب ستة أعوام أمام الاتفاق بعد تغلبه عليه 3ـ1 خلال المواجهة التي احتضنها ملعبه في الرس، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ويعود الفوز الأخير للحزم على الاتفاق إلى نسخة الدوري موسم 2019ـ2020، وتحديدًا 13 فبراير 2020 حينما انتصر بنتيجة 3ـ2 ضمن منافسات الجولة الـ18، وبعدها تواجه الفريقان خمس مرات انتهت ثلاث منها لصالح الفريق الشرقي، بينما تعادلًا مرتين.

وسجل يوسف الشمري والبرتغالي فابيو مارتينيز والغيني أبو بكر باه ثلاثية الحزم في الدقائق 17 من ركلة جزاء، و43 و82، ليقلب أصحاب الأرض النتيجة على الاتفاق الذي افتتح النتيجة عبر المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 9.

وقبل الهدف الأول للحزم، تلقى الاتفاق ضربة موجعة بعد طرد لاعبه عبد الباسط هندي بالبطاقة الحمراء بسبب لمسة يد خلال تصديه لتسديدة كانت في طريقها إلى مرمى فريقه، وعلى إثرها احتسب الحكم السعودي أحمد الرميخاني ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، استعاد الحزم نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام النصر 0ـ4، والتعادل مع الاتحاد 1ـ1 في آخر جولتين، ليصعد إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

في المقابل، مني الاتفاق بخسارته الثانية على التوالي، وبذلك تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع.