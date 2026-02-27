الكلاسيكو الألماني.. البافاري يهدد دورتموند بالخسارة الأولى

يحل فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، السبت، ضيفًا على بوروسيا دورتموند لحساب الجولة الـ 24 من الدوري في مواجهة هي الأكثر تكرارًا محليًا حيث اصطدما 138 مرة، كانت الغلبة للبافاري 68 مرة مقابل 33 لغريمه، بينما تعادلا 37 مرة.

ولا يعد الـ«الكلاسيكو» الألماني الأشهر مجرد مواجهة بين متصدر جدول الترتيب وأقرب منافسيه، بل هي أيضًا بين فريقين لا يقهران تقريبًا في الوقت الحالي، ويتمتعان بمستوى لا يُضاهى في أوروبا، إذ لم يخسرا سوى مرة واحدة فقط حتى الآن، وهما الأفضل من بين كل فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولم يخسر دورتموند سوى مباراة واحدة من آخر 31 له في الدوري، مقابل واحدة للبايرن من آخر 32. وبينما يعد صاحب الضيافة الفريق الوحيد الذي لم يُهزم على ملعبه الموسم الجاري من الدوري، فإن ضيفه هو الوحيد أيضًا الذي لم يخسر خارج ملعبه.

في الواقع، فإن المقارنات بين نتائج الفريقين توضحان بجلاء قوتهما وتألقهما بفارق كبير على بقية المنافسين، فدورتموند كسب جميع مواجهاته الست الأخيرة على ملعبه، لكن البايرن يمتلك في المقابل سجلًا حافلًا بـ 20 مباراة متتالية كان فيها ضيفًا دون هزيمة «15 فوزًا و5 تعادلات». وكانت آخر مرة هُزم فيها البايرن خارج ملعبه بنتيجة 1-2 أمام ماينز أوائل ديسمبر 2024، أي قبل نحو 15 شهرًا.

علاوةً على ذلك، يمتلك دورتموند أفضل دفاع على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، إذ لم يستقبل سوى ثمانية أهداف، بينما يمتلك البافاري أفضل هجوم خارج «أليانز أرينا» بـ 37 هدفًا في 11 مباراة.

بشكل عام، يمتلك البايرن أفضل دفاع الموسم الجاري حيث استقبل 21 هدفًا، بينما يأتي دورتموند ثانيًا بـ 22 هدفًا، وهو ما قد يصعب من مهمة المهاجمين نظريًا، لكن في الواقع فإن الأمر يبدو مستبعدًا بالنظر إلى الإحصائيات.

البايرن وبعد 23 جولة سجل 85 هدفًا، وهو رقم قياسي جديد في البطولة، ويأتي دورتموند ثانيًا بـ 49 هدفًا. علاوةً على ذلك، يعد الفريقان، إلى جانب برشلونة، الفرق الوحيدة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التي سجلت في جميع مباريات الدوري حتى الآن. بل إن دورتموند عادل رقمًا قياسيًا للنادي عمره 30 عامًا، ففي موسم 1995-1996 سجل في كل من أول 23 مباراة بالدوري، قبل أن يتلقى الخسارة 1-0 على ملعبه أمام البايرن لحساب الجولة الـ 24.

وفي زياراته الأخيرة لملعب «سيجنال إيدونا بارك» فرض البايرن سيطرته، حيث لم يخسر في سبع مباريات رسمية منذ هزيمته 0-2 بكأس السوبر 2019، مسجلًا خمسة انتصارات وتعادلين. أما دوريًا فكانت آخر هزيمة له على الملعب نفسه في نوفمبر 2018 بنتيجة 1-2.

وبرصيد 60 نقطة حتى هذه المرحلة، يُقدّم البافاري حاليًا ثالث أفضل موسم له في البطولة، بعد موسمي 2013-2014 «65 نقطة» و2015-2016 «62 نقطة».

مع ذلك، يدخل دورتموند المباراة دون هزيمة في 16 مباراة بالدوري «11 فوزًا، 5 تعادلات» ـ وهي أطول سلسلة في الدوريات الأوروبية الكبرى. وكانت آخر خسارة لهم أمام البايرن في مباراة الذهاب الموسم الجاري.