الفرحة الغائبة

استعاد فريق الحزم الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات الغائبة أمام نظيره الاتفاق في آخر 6 أعوام بعد فوزه عليه 3ـ1، الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي على ملعبه في الرس، الجمعة تصوير: نايف العتيبي