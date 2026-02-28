آخر الأخبار
الفرحة الغائبة
2026.02.28 | 12:13 am
استعاد فريق الحزم الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات الغائبة أمام نظيره الاتفاق في آخر 6 أعوام بعد فوزه عليه 3ـ1، الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي على ملعبه في الرس، الجمعة تصوير: نايف العتيبي
