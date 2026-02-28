خماسية هلالية ثالثة تسجل أكبر حفل تهديفي أمام الشباب

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم انتصارًا ثالثًا بخماسيةٍ أمام الشباب ضمن بطولة دوري المحترفين، مسقطًا منافسه بنتيجة 5ـ3، الجمعة، في مباراةٍ احتضنها ملعب «إس إتش جي أرينا»، معقل «الليوث»، لحساب الجولة الـ 24.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل عن طريق الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب وسطه، في الدقيقة 13.

وقلبَ الهلال النتيجة بهدفين في الدقيقتين 19 و31، أوَّلهما لمحمد كنو، لاعب وسطه، والآخر عكسي بواسطة علي البليهي، مدافع الشباب المعار من «الأزرق».

وأدرك أصحاب الضيافة التعادل بهدف للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 44، لكنهم لم يستطيعوا الحفاظ عليه، وخرجوا من الشوط الأول متأخرين 2ـ3 بعد تسجيل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، هدفًا ثالثًا لفريقه خلال الوقت البديل.

ومع بدايات الشوط الثاني وسَّع الفريق الزائر الفارق بهدفين آخرين عن طريق الجناح سلطان مندش، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقتين 48 و52.

وتقلص الفارق في الدقيقة 75 بهدفٍ شبابي ثالثٍ، سجَّله الفرنسي ياسين عدلي، لاعب الوسط، ولم تهتز الشباك مجددًا بعده.

وسطَّرت المباراة أكبر حفلٍ تهديفي في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وعلى مدى مواجهاتهما السابقة في البطولة، البالغ عددها 35، لم تهتز الشباك ثماني مراتٍ مثلما حدث خلال المواجهة الـ 36.

وسبق للهلال الفوز على الشباب بالخمسة مرتين في «المحترفين»، إحداهما 5ـ1 بتاريخ 7 مايو 2021، والأخرى 5ـ0 في 17 فبراير 2022، بينما جاءت الخماسية الثالثة بنتيجة 5ـ3.

ورفع «الأزرق» عدد انتصاراته على الشباب في البطولة إلى 21، مقابل خمس هزائم فقط، وعشرة تعادلات.

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادلين في المباراتين الماضيتين مع الاتحاد والتعاون بنتيجة 1ـ1، ورفع رصيده إلى 58 نقطةً، وظل ثالثًا بفارق الأهداف خلف النصر الذي لا يزال ينتظر لعب مباراته ضمن الجولة أمام الفيحاء.

أمَّا الشباب فتوقف بعد انتصارين على ضمك والرياض 3ـ1، وعاد مجددًا لتذوق طعم الهزائم، وتجمّد رصيده عند 25 نقطةً في المركز الـ 13.