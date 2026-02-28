الاتحاد يعبر الخليج بالنتيجة المفضلة

فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الخليج، مساء الجمعة في جدة، بنتيجته المفضلة الموسم الجاري، 1ـ0، وعاد إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين 1-1 مع الهلال والحزم.

وبعد شوط أول سلبي، أحرز المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، في الدقيقة الـ 52، الهدف الوحيد للمباراة، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وفيما تقدم الاتحاد إلى المركز الخامس، في جدول ترتيب المسابقة، رافعًا رصيده إلى 42 نقطة، تجمد رصيد الضيوف، أصحاب المركز الـ 11، عند 27 نقطة.

وعزز الاتحاد تفوّقه تاريخيًا على الخليج، بفوزٍ تاسع في 14 مواجهة بينهما على مستوى الدوري، الذي انطلق عام 2008. وحسم التعادل المواجهات الخمس الأخرى، ولم يفز الفريق الشرقاوي أبدًا.

وارتفع عدد المباريات التي كسِبها «الإتي» 1ـ0 الموسم الجاري إلى ستٍ، موزّعة بين بطولات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة. وبهذه النتيجة، الأكثر تكرارًا في انتصاراته منذ بدء الموسم الجاري، تغلّب الفريق الأصفر والأسود على النجمة مرتين والتعاون في الدوري، والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وناساف قرشي الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا للنخبة.