كلام ويك إند

* أكثر المدخنين يعانون أثناء الصيام، سريعو الغضب، وبلا صبر، لكنهم بعد الفطور يعودون لتوازنهم، ويندمون على تصرفاتهم. كان أحد الزملاء المدخنين يأخذ إجازته السنوية في شهر رمضان، وفي أحد الأعوام لم تسمح له الإدارة بأخذ إجازته في رمضان لنقص في كادر العمل. مع ثبوت هلال رمضان راح يطوف على الزملاء معتذرا منهم واحدا واحدا شارحا لهم سبب اعتذاره المُبكر: هذه المرة سأصوم أثناء الدوام، وأنا متأكد بأني سأخطئ في حقك، إذا رأيتني عصبيا وأفتعل المشاكل معك تذكر اعتذاري هذا.. أنا قبل الفطور إنسان مجنون.. مجنوون!.

* أصبح عندي حب كبير لكل ما هو في الثمانينيات والسبعينيات، وجدت نفسي أفكر بجدية في شراء سيارة من الثمانينيات، تساءلت لو أن الهاتف القديم سيعمل إذا شبكت سلكه في منفذ الحرارة، لست متأكدًا من رغباتي إن كانت ستستمر، أو أنها رغبة في الابتعاد عن ضجيج التقنية وتطبيقاتها الاجتماعية.

* قابلت أحد الأصدقاء قبل أيام، دون قصد منه زرع فكرة في عقلي، قال: أتمنى لو أني أعيش في قطار يطوف على دول العالم، لا يتوقف في أي بلد سوى يومين، هكذا سأرى العالم، وستكون حياتي متجددة. بغض النظر عن استحالة أمنيته لكنها علقت في ذاكرتي، نسيت كل ما قاله في ذلك اللقاء عدا أمنيته. تخيلتها، تخيلت نفسي أنزل في المحطات والمدن، لكن سؤالًا متأخرًا بدأ يطرح نفسه: تُرى.. هل ستتمنى بعد سنوات من رحلة القطار لو أنك تعيش في مدينة واحدة، وفي بيت هادئ ومستقر؟.

* توصلت للسبب الذي يجعل المباريات الباردة محبطة للمشاهد، السبب أنها بلا تحديات، وبلا كفاح في الملعب، مجرياتها عادية، لا محاولات مثيرة، ولا مفاجآت، مباراة أشبه بالحياة التي بلا حكايات.