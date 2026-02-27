رمضان.. وصفة للرياضي

في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة عرب نيوز Arab News تقريرًا تحت عنوان Smart nutrition for a winter Ramadan أعددته عن التغذية السليمة خلال شهر رمضان. ما لاحظته أن المختصين الذين التقيتهم كانوا يضعون صفاتٍ من المهم أن يكون أي رياضي معنيًا بها بصورة أكثر تحديدًا من بقية الفئات المجتمعية.

فقد أشارت أمل الذايد اختصاصية التغذية، إلى أهمية ما أسمتها «التهيئة التدريجية الذكية» والتركيز على البروتين والألياف القابلة للذوبان. ورأت الذايد أن مفتاح التعامل مع التحديات الغذائية في رمضان يكمن في الاختيار الواعي وتطبيق مبادئ التوازن الغذائي، مع الحرص على استشارة اختصاصي تغذية عندما يلزم ذلك.

أما خالد الحشر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مختصة في المكملات الغذائية، فإنه نبه الرياضيين -على وجه الخصوص- بأن التحدي الغذائي الأبرز خلال شهر الصوم ليس الجفاف كما هو شائع، بل عدم كفاية السعرات الحرارية اللازمة للإنسان في اليوم الواحد.

وأكد أهمية تعويض السوائل على الرغم من قلة الإحساس، نظرًا لمجيء رمضان في فصل الشتاء خلال الأعوام القادمة، وأن الخطأ الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي الاعتماد الكبير على المكملات لتعويض النظام الغذائي الضعيف قائلًا بالحرف: «المُكمِل يُكمِل... (لكنه) لا يُعوِض».

أما الشيف محمود شاهين أحد رموز الطهاة في العاصمة فقد شدد على أن شهر رمضان يُمثل فرصة مثالية لإعادة ضبط العادات الغذائية بطريقة صحية ومتوازنة. شاهين لم ينصح بطبق غذائي تتضمنه قائمة المطعم الفاخر الذي يعمل به أو وجبة ذاع صيتهم بها، بل حث على اختيار بدائل أخف وأكثر توازنًا من الحلويات، ناصحًا بتناول الفواكه والزبادي وأن التحكُم في الكمية هو العامل الأهم للاستمتاع بالطعام دون إرهاق الجهاز الهضمي.

ووفقًا لدراسة أجراها البروفيسور سيد أحبور، أستاذ البيولوجيا العصبية بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة السلطان مولاي سليمان في المغرب، تحمل عنوان: Sport During the Ramadan Fasting Period Health Benefits and Risks and Recommendations for Practicing

«الصيام في رمضان: الفوائد الصحية والمخاطر والتوصيات لممارستها» نشرتها International Journal of Sport Studies for Health وهي مجلة علمية محكمة، في أبريل 2023، خلصت إلى أن ممارسة الرياضة والتمارين خلال شهر رمضان يمكن أن تحقق فوائد جمة للصحة البدنية والنفسية، وأكدت أهمية الترطيب الكافي إلى جانب نظام غذائي غني ومتوازن خلال فترة الإفطار، والنوم الجيد، محذرة في الوقت ذاته من أن الإجهاد البدني غير المنضبط قد يؤدي إلى آثار ضارة على الصحة.

وإذا كان العالم يسعى حاليًا إلى ترسيخ وصفات جودة الحياة، فإننا ندرك أن الإسلام قد وضع أسس هذا المفهوم منذ قرون، ليس فقط بوصفه نشاطًا ترفيهيًا، بل ضرورة شرعية للحفاظ على الجسد باعتباره أحد لبنات قوة المجتمع. وقد جاء في الحديث الشريف: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».