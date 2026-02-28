دونيس: الحكام غيروا النتيجة.. ولم أُطرد مع الهلال

انتقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، الحكام بشدّة، بعد الخسارة 0ـ1 من الاتحاد مساء الجمعة في جدة، قائلًا إنهم لا يُقدِّرون عمل ناديه الساعي إلى تقديم كرة جميلة وتنافسية.

وصرّح دونيس خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة المنتمية إلى الجولة 24 من دوري روشن السعودي: «فريقي حاول أن يأتي بالنتيجة من خلال كرة قدم مميزة، لكن الحكام لا يقدّرون عملنا».

وشدد: «بوصفي مدربًا، أتحدث أن فريقي خسِر اليوم بسبب الحكام، وتحدثت مع الحكم بعد المباراة وقلت إنكم لا تحترمون فريقي وكان يجب احتساب ركلة جزاء لنا على فابينيو مع طرده».

ورأى اليوناني أن الحكام غيّروا نتيجة المباراة، وقال إن فريقه يتبنّى منذ موسمين فلسفة تقديم كرة قدم جميلة وطابعٍ تنافسيّ، مستدركًا: «من الممكن أن هناك بعض الأشخاص لا يحبون هذا الشيء».

واعتذر دونيس للجهاز الإداري لفريقه على تلقيه بطاقة حمراء بعد صافرة النهاية، بعد اعتراضه على قرارات الحكام، وقال: «أقدم اعتذاري للجهاز الإداري واللاعبين أنني حصلت على بطاقة حمراء مع الخليج، بعكس عندما كنت مع الهلال لا أتحصل على كروت حمراء».