الجماهير تقتحم الملعب.. ميسي يسقط في ليلة الفوضى

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، للسقوط بعد أن اقتحمت الجماهير أرض الملعب، في مشهد من الفوضى التي شهدتها مباراة تجريبية جرت، الجمعة، في بورتوريكو ضد إندبينديينتي الإكوادوري.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 88، عندما حاصر عدد من المشجعين ميسي، ففي الوقت الذي طلب فيه أحدهم التقاط صورة «سيلفي» معه، وآخر توقيع قميصه، اندفع ثالث لمصافحته من الخلف. حينها، تدخل أحد الحراس الأمنيين وأمسك بالمشجع، إلا أن ذلك أدى إلى وقوع الفائز بكأس العالم 2022 أرضًا دون أن يتعرض لأذى لكنه غادر المكان في ظل إحباط واضح.

وجاء هذا الحادث ليُتوّج ليلة فوضوية لمباراة بدأت متأخرة ساعة كاملة بسبب خلاف حول ألوان زي كل فريق، وحيث إنه لم يتم التوصل إلى حلّ، نزل الفريقان إلى الملعب بالزيّ الأسود نفسه.

وعلى صعيد المباراة، منح ميسي فريقه الفوز 2ـ1 من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعدما دخل في الشوط الثاني من مقاعد البدلاء.

وكان إنتر ميامي افتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق الأرجنتيني الآخر سانتي موراليس، قبل أن يعادل الدولي الإكوادوري باتريك مرسادو النتيجة بعد سبع دقائق.

وكان من المقرر أن تُنظم المباراة في 13 فبراير، لكنها أُرجئت بسبب إصابة ميسي.

وحظي النجم الأرجنتيني بتحية وقوف من نحو 20 ألف متفرج في بايامون، الواقعة في جزيرة بورتوريكو الكاريبية التابعة للولايات المتحدة، عند دخوله أخيرًا المباراة.