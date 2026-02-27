أخيرًا وبعد طول انتظار تم الكشف عن جزء هام من المعلومات المتعلقة بحقوق بث الكرة السعودية، حيث كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى والاتحاد السعودي لكرة القدم عن قيمة العقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENA»، حيث ستنقل منصات «ثمانية» مسابقات جميع مسابقات كرة القدم السعودية ولمدة ستة مواسم بقيمة إجمالية تصل 2.32 مليار ريال، تبلغ للموسم الواحد «387 مليون ريال».



رقم جيد جدًا شريطة أن يتم دفعه دون تأخير وأن يكمل العقد حتى عام 2031، فقد سبقه عقد مع «mbc» بواقع 4 مليارات ريال لمدة عشرة مواسم، تلاه عقد مع «stc» بمبلغ 6.6 مليار ريال لمدة عشرة مواسم، لكن العقدين لم يستمرا لأسباب مختلفة نتمنى ألا تتكرر مع عقد «ثمانية»، فاستقرار الدخل مهم لضمان تزايد العوائد في العقود القادمة لتكون العوائد السنوية بإذن الله أكبر من «387 مليون ريال».



تبقت أجزاء هامة لم يكشف عنها، منها على سبيل المثال: هل كان هناك منافسة مفتوحة بكراسة شروط محددة أم أنه تم ترسية العقد مباشرة على «ثمانية»؟، كما أن الأنباء تقول أن توزيع الدخل سيتم بواقع «40% توزع على جميع الأندية بالتساوي» فهل يشمل ذلك أندية الدرجة الأولى المشمولة ضمن حقوق البث؟، أيضًا «50% توزع حسب مركز النادي بالدوري»، فلماذا تأخر إعلان العقد حتى الجولة 24؟ بمعنى آخر لو علمت أندية المنتصف بهذا الأمر لربما سعت لتحسين مركزها وحصتها من العقد السنوي البالغ «387 مليون ريال».



تغريدة tweet:



لعلي أفترض أن أندية الدرجة الأولى ستدخل في الـ40% الموزعة على جميع الأندية بالتساوي، بمعنى تقسيمها على 36 فريق بواقع 4.3 مليون لكل نادٍ، وإن لم يحدث ذلك فلعلي أقترح إعادة هيكلة التوزيع بحيث تكون 40% لأندية «روشن» بالتساوي مع 40% حسب ترتيبها نهاية الموسم، على أن يتم إلغاء النسبة المخصصة للأندية الحاصلة على الرخصة المحلية لأنه لا علاقة لها بحقوق البث، ثم توزع 10% على أندية «يلو» بالتساوي مع 10% حسب ترتيبها نهاية الموسم، وعلى منصات الاستثمار نلتقي.