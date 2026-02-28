«فيفا» يدرس الملف الأمني في المكسيك

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إرسال بعثة إلى المكسيك لتقييم عدة ملفات حساسة، أبرزها الأمن، استعدادًا لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، وفقًا لما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الجمعة.

وأوضحت شينباوم أنها أجرت الخميس محادثة مع السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. وفي أعقاب ذلك، أعاد إنفانتينو التأكيد عبر إنستجرام على «ثقته الكاملة في الدولة المضيفة»، بعد أن أثارت موجة عنف في البلاد، مرتبطة بمقتل أحد أبرز زعماء تجارة المخدرات، مخاوف جديدة بشأن الأمن في المكسيك.

وذكرت شينباوم خلال مؤتمر صحافي أن إنفانتينو طمأنها على تنظيم كأس العالم في المكسيك، وجرى الاتفاق على أن بعثة من الاتحاد ستأتي على أي حال لمراجعة عدة ملفات.

وتابعت قائلة: «إنها طمأنت رئيس الاتحاد أن أحداث يوم الأحد كانت حالة استثنائية، وعادت الأمور بعدها إلى الوضع الطبيعي». وأشارت إلى أن مهمة البعثة ستركز بشكل خاص على قضايا المرور ووسائل النقل المتاحة للجماهير.

ومن المقرر أن تحتضن جوادالاخارا في يونيو المقبل أربع مباريات من البطولة، التي تنظمها المكسيك بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا. كما ستكون المدينة، إلى جانب مونتيري في شمال شرق البلاد، مضيفة لمباريات الملحق العالمي الشهر المقبل، لتحديد الفريقين الأخيرين من بين 48 منتخبًا مشاركًا في النهائيات.