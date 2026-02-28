بعد حادثة فينيسيوس.. بنفيكا يعلّق عضوية 5 مشجعين

علّق نادي بنفيكا بطاقات الاشتراك بشكل مؤقت لخمسة مشجعين يُشتبه في ارتكابهم إيماءات عنصرية خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 17 نوفمبر الجاري على ملعب النور.

وأوضح بنفيكا، في بيان رسمي الجمعة أن فتح الإجراءات التأديبية جاء عقب تحقيق داخلي أُطلق بعد المباراة، على خلفية سلوكيات غير لائقة في المدرجات ذات طابع عنصري، تتعارض مع القيم والمبادئ التي تحكم النادي.

وشدد النادي على أنه لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية، مشيرًا إلى أن الأعضاء الخمسة قد يواجهون عقوبة الإقصاء النهائي.

وخلال مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0، اتهم المهاجم البرازيلي، صاحب هدف اللقاء الوحيد، لاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية.

وأوقف الحكم المباراة لنحو عشر دقائق، فيما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة إيقاف اللاعب المتهم عن لقاء الإياب، الذي حسمه ريال مدريد 2-1 الأربعاء.

واعترض بنفيكا على قرار الاتحاد القاري، مؤكدًا الخميس أن لاعبه ليس عنصريًا، ونفى بشكل قاطع ما تردد في تقارير صحافية بشأن إبلاغ بريستياني زملاءه أو إدارة النادي بتوجيه إهانة عنصرية إلى فينيسيوس جونيور.

وبالإضافة إلى الواقعة التي طالت اللاعب الأرجنتيني، أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت نشرها وسائل إعلام إسبانية، مشجعين في ملعب النور وهم يقومون بإيماءات القرد باتجاه فينيسيوس.