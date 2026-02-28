إنزاجي: غيرت الخطة بسبب حمد الله وكاراسكو

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن تعديله الرسم الخططي لـ «الأزرق» خلال مجريات مباراته مع الشباب، الجمعة، للحد من قدرات المنافس، مثنيًا على «التضحيات» التي قدّمها لاعبوه.

وبعد الانتصار 5ـ3 في المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، قال إنزاجي خلال مؤتمر صحافي: «قدّمنا أداءً جيدًا للغاية، وأشكر اللاعبين على ذلك. فالمباراة جرت في ظروف خاصة ومختلفة، بوجود نقص عددي لدينا، وطلبنا منهم اللعب بأكثر من طاقتهم، وضحّوا كثيرًا، وحاولوا تقديم كل ما لديهم، وساعدونا على الخروج بالنقاط الثلاث».

وعن سبب بدء المباراة بقلبي دفاع ثم إضافة ثالث خلال مجرياتها شرح: «اتخذنا قرار التحول إلى ثلاثة مدافعين لأننا لم نستطع التحكم في وسط الميدان، فالشباب كان يحاول تناقل الكرة في العمق، وغيَّرنا الخطة للتأقلم مع ذلك».

واستكمل: «مع وجود 3 مدافعين، حركنا ثيو ومندش إلى العمق أكثر لصنع أفضلية عددية، لأن الشباب لديه حمد الله وكاراسكو وهما يجيدان استلام الكرة في الوسط، لذا حاولنا التأقلم مع هذا الأمر بتغيير الرسم».

وتحدث عن حلوله لمواجهة النقص بالقول: «نحاول إيجاد الحلول في خط الدفاع الذي يعاني من النقص، وخاصة مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حمد اليامي التي ستبعده وقتًا طويلًا».

وتابع: «حاولنا توظيف مندش في هذا المركز، وساعدنا وأعطى كل ما لديه، ثم تسلم دارسي المهمة خلال الشوط الثاني، وبعدهما لدينا سعد وريان ومشعل».

وأردف: «حضرنا اليوم بـ 14 لاعبًا من الفريق الأول فقط، و5 من فئة الأولمبي، ونحاول الحفاظ على هؤلاء الصاعدين».

وأشار إلى الغيابات الأخرى التي تشمل ناصر الدوسري والتركي يوسف أكتشيشيك، ومحمد الربيعي، فضلًا عن الأوروجوياني داروين نونيز والإسباني بابلو ماري المبعدين من القائمة المحلية، مؤكدًا صعوبة اللعب وسط هذا النقص لولا تقديم اللاعبين كل ما لديهم خلال اللقاء.

وبرر فقدان الاستحواذ خلال الجزء الأخير من المباراة بالقول: «متفق مع وجوب حفاظ الفريق على الكرة، لكننا لعبنا 3 مباريات خلال 9 أيام، وهذا أدى إلى إرهاق اللاعبين، وبسبب ذلك أخرجنا كنو ونيفيش».

وزاد: «همّنا هو الحفاظ على الكرة، لكنني لا أستطيع التعليق بشكل غير إيجابي على المجموعة، لأنهم أعطوا كل ما لديهم في المباراة».

واختتم: «نتدرب من أجل تحسين الأداء، ولكني فخور باللاعبين، وكل من يمثل نادي الهلال».

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادلين في المباراتين الماضيتين مع الاتحاد والتعاون بنتيجة 1ـ1، ورفع رصيده إلى 58 نقطةً، وظل ثالثًا بفارق الأهداف خلف النصر الذي لا يزال ينتظر لعب مباراته ضمن الجولة أمام الفيحاء.