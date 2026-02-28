الشهري: الطرد مؤثر.. والخسارة موجعة

تحسر سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الحزم 1-3، الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بأنها درس مهم لمواجهة الأخطاء وتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة.

وتقدم الفريق الاتفاقي بهدف السبق قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف بعد مواجهة أكملها منذ الدقيقة 17 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الباسط هندي بالبطاقة الحمراء.

وقال الشهري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن الخطأ الذي نتج عنه ركلة جزاء وبطاقة حمراء غيّر مجريات اللقاء».

وأضاف مدرب الاتفاق: «الخسارة موجعة بلا شك، لكنها درس مهم لمراجعة الأخطاء وتصحيح الأوضاع».

وعن حصول لاعبي فريقه على بطاقات ملونة منها حمراء خلال المواجهة، وهل السبب في ذلك عدم صرامة أمام تعليمات من المدرب، أجاب مدرب الاتفاق: «هذا سؤال غريب، ولا يوجد مدرب يطلب من لاعبيه التساهل في الحصول على بطاقات».

وعلق الشهري على حالة طرد لاعبه عبد الباسط هندي قائلًا: «اللاعب أخطأ في التصرف ولم يوفق في اتخاذ القرار، وهذه لحظات تحتاج تركيزًا عاليًا لأن القرار يتخذ في جزء من الثانية».