قادري: وضعت شروطي قبل التجديد

كشف التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، عن أنه اشترط على إدارة النادي المحافظة على جميع اللاعبين قبل تجديد عقده، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالفوز على الاتفاق 3-1، الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وتحدث قادري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء الاتفاق، قائلًا: «وضعت شرطًا مع الإدارة على المحافظة على جميع اللاعبين وتجديد عقودهم، وهذا كان شرطًا أساسيًا لتجديد عقدي».

وعن عدم تأثر الفريق بسياسة التدوير التي ينتهجها، رد المدرب التونسي: «هذا ليس عملي، لدينا إطار طبي وفني متكامل، وأثق في قدرات اللاعبين، والتدوير هو لإثبات أن جميع اللاعبين مهمون بالنسبة للفريق، وليس مجرد تغيير في التشكيلة».

وأثنى قادري على أداء فريق الاتفاق واصفًا إياه بالمتطور، لكنه أبدى عدم رضاه عن تأخر فريقه بالنتيجة، وأوضح: «شاهدنا سيناريو متكرر، حيث نتأخر على ملعبنا ودائمًا نسعى إلى ريمونتادا، وهذا أمر يسعدنا، لكن علينا تصحيح أخطائنا».

وتابع مدرب الحزم: «البطاقة الحمراء سهلت علينا المباراة، لكن لاعبي الاتفاق قدموا أداءً رائعًا وكأنهم يلعبون 120 دقيقة وبدأنا الشوط الثاني بشكل مميز ولم نستغل العديد من الفرص والحمد لله استطعنا الفوز في النهاية».