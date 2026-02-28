ليالي الدرعية.. جلسات رمضانية وعروض تراثية

تحتضن «ليالي الدرعية» باقة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الرمضانية التي تضفي على المكان طابعًا احتفاليًا خاصًا، حيث تتوزع العروض التراثية والفنية في أرجاء المنطقة، إلى جانب المبادرات الاجتماعية والبرامج التفاعلية التي تعزز ارتباط الزوار بالموروث الثقافي، وتمنحهم فرصة معايشة تفاصيل الحياة القديمة بروح معاصرة.

وتشهد الفعالية حضورًا واسعًا من الزوار والعائلات الذين يقصدون الدرعية لقضاء أمسيات رمضانية مميزة، تتنوع فيها التجارب بين جلسات السحور الهادئة، والمقاهي الراقية، والمطاعم التي تقدم مزيجًا من المذاقات المحلية والعالمية، في تجربة ذوقية تعكس تنوع الثقافة وانفتاحها، مع الحفاظ على الهوية السعودية الأصيلة.

وتكتمل التجربة في كل زاوية من زوايا الدرعية، حيث تتداخل عناصر الفخامة الحديثة مع الطابع التاريخي العريق، في مشهد يعكس رؤية متجددة للحفاظ على التراث وتقديمه بأسلوب مبتكر يليق بمكانة الدرعية التاريخية والثقافية.