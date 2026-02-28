التعادل يخيّم على بارما وكالياري

خيَّم التعادل 1-1 على مواجهة فريق بارما الأول لكرة القدم مع ضيفه كالياري، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

ورفع بارما رصيده إلى 33 نقطةً في المركز الـ 11 بفارق نقطةٍ خلف لاتسيو العاشر. على الجانب الآخر، رفع كالياري رصيده إلى 30 نقطةً في المركز الـ 13 بفارق نقطتين خلف أودينيزي الـ 12.

وتقدَّم كالياري في الدقيقة 62 عن طريق مايكل فلورنيتشو، وأدرك بارما التعادل عبر جايتانو أوريستيانو «83».