كونسيساو: النقاط أهم.. وميتاي إضافة

ذكر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن المواجهة مع الخليج، مساء الجمعة في جدة، كانت دون نسق الأداء العالي.

وقال: «لم نتحصّل على فرص عديدة، لكن الأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 1ـ0 ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي: «لعِبنا أمام خصم جيد، وحققنا النقاط أمامه وهذا الأهم»، واصفًا المواجهة بأنها «لم تكن في النسق العالي»، فيما أبدى رضاه عن أداء الألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، في مركز الجناح، قائلا: «أشركتُه في هذا المركز لأول مرة أمام السد، وقدم مستوى مميزًا، شكّل إضافةً لنا وأنا سعيد به».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن عودة الجناح عبد الرحمن العبود إلى المشاركة، أجاب البرتغالي: «هو لاعب دولي ومهم، في فترة تأهيله عمِل بشكل جيد، ويُعدّ لاعبًا مهمًا لنا خلال الفترة المقبلة».

وبعد شوط أول سلبي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، أحرز المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، في الدقيقة 52، الهدف الوحيد لمباراة الخليج.