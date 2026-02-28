زكري: حارسهم نجم المباراة.. وأهدافهم كرات ثابتة

نوّه الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، بدور ضعف تعامل لاعبيه مع الكرات الثابتة في الخسارة 3ـ5 أمام الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، مدللًا بعدد هجمات «الليوث» على عدم استحقاق الهزيمة من «الأزرق».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال زكري: «حدثت أخطاء دفاعية، وإذا تجاوزنا عنها فلا نستحق الهزيمة، وسعيد بما قدمه لاعبو فريقي، وخاصة التحكم في الكرة، ومحاولة خلق الفرص».

وأضاف: «سددنا 14 كرة مقابل 12 للهلال، وفي اعتقادي الشخصي هذا ليس الوجه الذي يظهره فريق مهدد بالهبوط، ولا نستحق الخروج بخسارة من هذه المباراة».

وتابع: «حين تتلقى أهدافًا بهذه الطريقة في مباريات من هذا الحجم، فمن الصعب عليك العودة، لكن فريقي عاد، وانظروا لآخر 20 دقيقة، كان أفضل لاعب فيها بين الـ 22 الموجودين على أرض الملعب هو حارس الهلال، وهذا دليل تألقنا اليوم».

وأردف: «لم آت لإنقاذ الشباب من الهبوط بل لتحسين نتائجه، وما قدّمه الفريق في مباراة اليوم دليل، مع أننا لم نعمل كثيرًا مع المجموعة، ولا نملك الوقت، وأقول: الله غالب».

وحدد نقطة سلبية لفريقه قائلًا: «أهداف الهلال في الشوط الأول لم تكن تكتيكية، بل من كرات ثابتة، ولم نستطع التعامل معها بشكل جيد».

وأكمل: «إهمال الكرة الثانية في الضربات الثابتة لا يمكننا تصحيحها خلال فترة قصيرة، وهي نقطة ضعف، ونحتاج إلى المزيد من الحصص التدريبية لمعالجتها، وسنتحسن فيها بكل تأكيد».

وأكد تقديم الفرنسي ياسين عدلي، لاعب الوسط، مستوى عاليًا، وكذلك الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو «رغم قوة الرقابة عليه»، إلى جانب المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة.

وتوقّف الشباب بعد انتصارين على ضمك والرياض 3ـ1، وعاد مجددًا لتذوق طعم الهزائم، وتجمّد رصيده عند 25 نقطةً في المركز الـ 13.