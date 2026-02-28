أمام ستراسبورج.. لانس يتعثر بالتعادل

تعثر فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم السبت بالتعادل 1-1 أمام مضيفه ستراسبورج في افتتاح الجولة الـ 24 للدوري، ليمنح هدية كبيرة لباريس سان جيرمان الذي بإمكانه توسيع الفارق معه إلى أربع نقاط.

وفشل لانس للمباراة الثانية تواليًا في تحقيق الفوز بعد سقوطه أمام موناكو 2-3 المرحلة الماضية، ليعجز عن استرداد الصدارة ولو مؤقتًا، إذ بقي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن سان جيرمان الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط بمجرّد فوزه على مضيفه لوهافر السبت.

وافتتح الأرجنتيني خواكين بانيشيلي التسجيل لستراسبورج من كرة ساقطة في الدقيقة 18، قبل أن يدرك لانس التعادل عبر المالي مامادو سانجاري مطلع الشوط الثاني «62».

ورغم الفرص التي سنحت للفريقين لحسم المباراة، لكن التعادل عكس إلى حد بعيد مجريات لقاء اتسم بندية واضحة، مع أفضلية نسبية للانس في الاستحواذ وصناعة اللعب، لكنه افتقد الفعالية أمام المرمى.

من جهته، عزّز ستراسبورج رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع لكنه بقي متخلفًا بفارق نقطتين عن المركز السادس الذي يحتله رين ويُعد آخر المراكز المؤهلة إلى إحدى المسابقات القارية وهي دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليج».

وتستكمل المرحلة السبت حيث يلتقي موناكو مع ضيفه أنجيه ورين مع تولوز، على أن تختتم الأحد فيواجه باريس أف سي نيس، وليل نانت، ولوريان أوكسير، ومتز بريست فيما يحل ليون الثالث ضيفًا على مرسيليا الرابع في قمة المرحلة.

وأشرك مدرب لانس الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد، أساسيًا، للمرة السادسة في مباراته الـ 15 بالدوري. وحصل عبد الحميد على تقييم 7.2 من «سوفا سكور» بعد 90 دقيقة من اللعب.