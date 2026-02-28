المرة السادسة.. مندش يقدم البصمة الأكبر

قدّم سلطان مندش، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، واحدة من أفضل 6 مباريات له على صعيد التأثير التهديفي في الدوري، الجمعة، أمام الشباب، ضمن الجولة الـ 24.

وفي المباراة التي انتهت هلالية بنتيجة 5ـ3، سجّل مندش الهدف الرابع لفريقه، ثمّ صنع الخامس لزميله ماركوس ليوناردو، رأس الحربة، قبل خروجه مستبدلًا.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق للجناح الإسهام في أكثر من هدفين خلال مباراة واحدة ضمن بطولة الدوري خلال مسيرته.

وبلغ هذا الحد الأقصى في 5 مباريات من قبل، قبل تكراره للمرة الأولى مع الهلال.

وأثناء تمثيله الفيصلي، سجل هدفًا وصنع آخر، مرةً واحدةً أمام الاتحاد، وأخرى أمام الرائد.

في حين قدّم تمريرتين حاسمتين خلال مباراة للفيصلي أمام الفيحاء، ومِثلهما مع الأخير، الذي انتقل إليه لاحقًا، أمام الرائد.

أيضًا صنع هدفين في مباراة له بقميص التعاون أمام الفتح.

ولعب مندش، البالغ من العمر 31 عامًا، خلال مسيرته للاتحاد، ونجران، والفيصلي، والأهلي، والتعاون، والفيحاء، قبل حط الرحال في الهلال.

وانضم الجناح إلى الفريق العاصمي عبر نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من التعاون.

وفي أول 7 مباريات له بقميص الهلال لم يتمكّن من التسجيل، قبل افتتاح سجله التهديفي مع الفريق أمام الشباب.