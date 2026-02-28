تفادى الرقم الاسوأ.. وولفرهامبتون يفاجئ فيلا بثنائية

حقّق فريق وولفرهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الثاني فقط في الدوري الممتاز الموسم الجاري بعد أن انتزع انتصارًا مفاجئًا من أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين السبت في افتتاح الجولة الـ 28، ليتجنب أسوأ سجل نقطي في تاريخ المسابقة.

ويدين فريق «الذئاب» بفوزه الذي جاء في ظل أجواء ماطرة، إلى هدفي البرازيلي جواو جوميز «61» والبرتغالي رودريجو جوميز «90+8».

وتُعد الخسارة صادمة بالنسبة لأستون فيلا، إذ جاءت أمام متذيل الترتيب وصاحب أسوأ سجل بفوز وحيد في مطلع يناير الماضي، وبعشرة نقاط قبل المباراة ويحتاج إلى معجزة لتفادي الهبوط.

ورغم النقاط الثلاث، فإنّ وولفرهامبتون لا يزال يتخلف بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان قبل تسع مباريات فقط من نهاية الموسم، ما يجعل من آماله ضئيلة للغاية. لكن الفريق ⁠تجاوز الرقم السلبي لديربي كاونتي ‌الذي حقق ‌11 نقطة في ​موسم 2007-2008 وهي أدنى حصيلة نقطية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبخسارته، تجمّد رصيد فيلا عند 51 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث عن مانشستر يونايتد الرابع وست عن تشيلسي وليفربول الخامس والسادس تواليًا مع مباراة أقل للفرق الثلاثة المنافِسة له، في ظل صراع محموم على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويمرّ فيلا بمرحلة مقلقة بعض الشيء حيث فاز مرتين فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري، ما يفسح المجال امام الفرق المطاردة للاقتراب منه أكثر.

وينتظر فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سلسلة من المباريات المصيرية حيث يستضيف تشيلسي ثمّ يحل ضيفًا على يونايتد في المرحلتين المقبلين، في حين أنه ينشغل أيضًا بمواجهة ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي حيث يواجه ليل الفرنسي بدءًا من 12 مارس المقبل.

وتجنّب وولفرهامبتون بتحقيقه الفوز أن يصبح صاحب أسوأ مجموع من النقاط في تاريخ الدوري والمسجل باسم نادي دربي كاونتي في موسم 2007-2008 «11 نقطة»، إذ رفع رصيده إلى 13 نقطة.

وتُستكمل مباريات المرحلة السبت بلقاءات بورنموث - سندرلاند، نيوكاسل - ايفرتون، بيرنلي - برنتفورد، ليفربول - وست هام وليدز يونايتد - مانشستر سيتي.

أما الأحد، فيلعب فولهام مع توتنهام، مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، برايتون مع نوتنجهام فوريست وأرسنال مع جاره اللندني تشلسي في قمة نارية.