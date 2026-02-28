أوجسبورج يذيق كولن الخسارة الـ 12

تغلب فريق أوجسبورج الألماني الأول لكرة القدم على ضيفه كولن بهدفين نظيفين الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المحلي.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف آينتراخت فرانكفورت الثامن. على الجانب الآخر، تجمد كولن الـ 12 عند 24 نقطة بفارق اثنتين خلف هامبورج الـ 11. وهذه هي خسارته الـ 12 الموسم الجاري.

وتقدم أوجسبورج في الدقيقة 55 عن طريق رودريجو ريبيرو، فيما أضاف زميله ألكسيس كلود موريس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.