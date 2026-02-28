أمام ألافيس.. ليفانتي يعود إلى الانتصارات

تغلب فريق ليفانتي الإسباني الأول لكرة القدم على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.

وانتظر صاحب الأرض الدقائق الأخيرة من المباراة ليسجل هدفين، جاءا عن طريق كارلوس إسبي في الدقيقة 88 والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط

الثاني ليرفع رصيده إلى 21 نقطة لكنه يظل في المركز قبل الأخير. وكان الفريق خسر مباراته الأخيرة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

ولعب ألافيس بنقص عددي منذ الدقيقة 61 بسبب طرد لاعبه فيكتور بارادا بعد حصوله على الإنذار الثاني، لتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز الـ 17.