الخليج: حُرِمنا من جزائية صريحة.. والأخطاء علامات استفهام

عبّر نادي الخليج عن استيائه الشديد من تكرار ما سمَّاها الأخطاء التحكيمية في مباريات فريقه الأول لكرة القدم الموسم الجاري، مُطالِبًا الجهات المختصة بمراجعتها ورفع مستوى الأداء التحكيمي.

وانتقد النادي، في بيانٍ بعد الخسارة 0-1 من الاتحاد الجمعة في جدة، ما عدّه «حرمانًا» لفريقه من ركلة جزاء «واضحة وصريحة»، وقال: «كان من شأنها تغيير مجريات اللقاء، خصوصًا أن اللاعب الذي ارتكب الخطأ كان يحمل بطاقة صفراء وكان يستحق على أقل تقدير بطاقة صفراء أخرى، وبالتالي بطاقة حمراء، إلا أن حكم اللقاء وغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR كان لهما رأي آخر».

ويشير البيان إلى سقوط اليوناني ديميتريوس كوربيليس، لاعب وسط الخليج، داخل منطقة جزاء الاتحاد، في الدقيقة 58، بسبب تدخلٍ من الخلف، من البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط.

واعترض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الفريق الضيف، على قرارات محمد الهويش، حكم المباراة، الذي أشهر له بطاقة حمراء بعد صافرة النهاية.

وأكد الخليج متابعة مجلس إدارته بـ «بالغ الاستياء» ما عدَّه «تكرار الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريق» خلال الموسم الجاري.

وأوضح: «التزم النادي طوال الفترة الماضية بالصبر وضبط النفس، وتعامل بمسؤولية عالية في تعاطيه مع الأخطاء التحكيمية المتكررة، انطلاقًا من دعمه الدائم للحكم السعودي وثقته بأهمية تطوير المنظومة التحكيمية بما يواكب النهضة الكبيرة» التي تعيشها رياضتنا الغالية.

ورأى النادي أن «استمرار هذه الأخطاء رغم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصةً في ظل ما يحظى به الدوري السعودي من دعم غير مسبوق وإمكانات كبيرة، كان من المفترض أن تنعكس إيجابًا على مستوى العدالة التحكيمية داخل الملعب».

وأكد الخليج حرصه الكامل على نجاح وعدالة المسابقات، وفي الوقت ذاته طالب الجهات المختصة بضرورة مراجعة الحالات التحكيمية «التي تضرر منها الفريق هذا الموسم لإنصافه، والعمل الجاد على رفع مستوى الأداء التحكيمي بما يتناسب مع قوة الدوري وتطلعات جماهيره».

وعبر حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، رأى المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية» والحكم الدولي المعتزل، أن حكم مباراة الاتحاد والخليج أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الضيف، عند الدقيقة 58، لافتًا إلى ركل فابينيو قدم كوربيليس بتهوُّر كان يستلزم أيضًا منحه بطاقة صفراء ثانية وطرده.