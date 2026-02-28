أسوأ هزائم جروهي.. النصف أمام الهلال

أنزل فريق الهلال الأول لكرة القدم بالبرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الشباب، 3 من أسوأ 6 أرقام تهديفية سكنت شباكه في دوري روشن السعودي، وآخرها خماسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ 24 من النسخة الجارية.

وبمشاركة جروهي، خسر الشباب أمام الهلال 3ـ5 في المباراة التي احتضنها ملعب «إس إتش جي أرينا»، معقل «الليوث».

وسبق للبرازيلي الخسارة 1ـ5 و2ـ4 أمام الهلال عندما كان يمثّل فريق الخلود، وهما إلى جانب الخماسية الأحدث يعادلون نصف العدد الإجمالي لهزائمه الأسوأ في الدوري.

وتتضمّن القائمة هزيمة 2ـ5 أمام الأهلي في الموسم الجاري، وخسارتين 1ـ4 أثناء لعبه للخلود، واحدة منهما على يد الفريق الجدّاوي ذاته، والأخرى أمام القادسية.

واحترف البرازيلي في «روشن» من بوابة الاتحاد، ثم انتقل إلى الخلود، قبل انضمامه إلى الشباب الصيف الماضي.