الخلود يخطط على نقاط نيوم

يستضيف فريق نيوم الأول لكرة القدم، السبت، نظيره الخلود على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

ويطمح الفريق صاحب الأرض إلى تكرار انتصاره على ضيفه القادم من الرس بعد أن تغلب عليه 3ـ2 في الدور الأول، فيما يحاول الخلود رد الدين وتحقيق أول انتصار على نيوم.

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 32 نقطة، حيث فاز في تسع مباريات وخسر في مثلها وتعادل في خمس مباريات.

وبعد فوزه على الخليج، عاد نيوم وتعادل مع الفيحاء، ويطمح العودة إلى سكة الانتصارات لتحسين موقعه في سلم الترتيب.

أما الخلود، فنجح في استعادة توازنه بعد خسارتين عقب فوزه على الخليج، ويتطلع إلى العودة بالنقاط الثلاث، لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة، لا سيما أنَّ الفارق النقطي بينه وبين منطقة الخطر لا يتجاوز ست نقاط.

ويحتل الخلود المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة، إذ فاز في سبع وتعادل في واحدة وخسر في 15 مباراة.