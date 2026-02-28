أمام النصر.. الفيحاء يطارد الانتصار الغائب 2.970 يوما

يأمل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، السبت، في استعادة انتصاراته الغائبة 2.970 يومًا أمام ضيفه النصر، حينما يستقبله على ملعبه في المجمعة لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

ويعود الانتصار الأخير للفريق البرتقالي إلى 11 يناير 2018 حينما كسب ضيفه العاصمي بنتيجة 1ـ0.

وسبق للفريقين أن تواجها في دوري المحترفين 15 مرة، تميل كفتها إلى الأصفر العاصمي، الذي انتصر في 10 منها، بينما كسب الفيحاء مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما 4 مرات.

ويمتلك النصر غزارة تهديفية كبيرة، إذ سبق له تسجيل 31 هدفًا خلال مواجهات الطرفين خلال دوري المحترفين، بينما سجَّل الفيحاء 11 هدفًا.

ويقدم الفيحاء مستويات جيدة، مسجلًا خلال آخر سبع مباريات أربعة انتصارات وتعادلًا، ويأمل هذا المساء في تحقيق نتيجة إيجابية يؤمن من خلالها موقعه في المنطقة الدافئة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الفيحاء المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات و6 تعادلات، وخسر 7 مباريات.

في الجانب الآخر، يحتل النصر المركز الثاني مؤقتًا برصيد 58 نقطة، جمعها من 19 انتصارًا وتعادل وحيد مقابل الخسارة في 3 مباريات.

ويطمح النصر إلى مواصلة هيمنته على صاحب الأرض، إضافة إلى تحقيق الانتصار العاشر تواليًا والمحافظة على صدارته، قبل مواجهة الوصل الإماراتي، الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.