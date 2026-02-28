النجمة والأخدود.. لقاء تحسين المراكز

يبحث فريق النجمة الأول لكرة القدم، وضيفه الأخدود، عن إيقاف مسلسل الخسائر حين يلتقيان، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، في مواجهة يتصدرها طموح الهروب من ذيل الترتيب.

ويدخل النجمة المواجهة مثقلًا بخسارتين متتاليتين أمام الأهلي 1ـ4 ثم النصر 0ـ5، ما جعله يبقى في المركز الأخير بـ 8 نقاط، بعد انتصار وحيد و5 تعادلات و17 خسارة.

وفي الجهة المقابلة يصل الأخدود إلى بريدة بعد أربع خسائر متتالية أمام الهلال 0ـ6 والحزم 1ـ2 والقادسية 2ـ4 والفتح 1ـ2، ليستقر في المركز قبل الأخير بـ 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و17 خسارة.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا للنجمة بعد خسارته في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما يطمح الأخدود إلى تكرار تفوقه وتحسين وضعه قبل الدخول في الجولات الحاسمة من سباق البقاء.