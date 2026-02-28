طموح القادسية يصطدم بالتعاون

يصطدم فريق القادسية الأول لكرة القدم بطموحه المتصاعد عندما يستقبل التعاون، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، في مواجهة تحمل حسابات مختلفة للفريقين في جدول الترتيب.

ويدخل القادسية المباراة بروح عالية بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، وواصل سجله المميز دون خسارة في الدوري منذ 14 جولة، وهي السلسلة التي رافقت الفريق منذ تولي الإيرلندي رودجرز قيادة الفريق فنيًا، ليصعد إلى المركز الرابع بـ53 نقطة، من 16 انتصارًا و5 تعادلات مقابل خسارتين فقط.

وعلى الجهة المقابلة، يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة سلبية امتدت لخمس جولات دون فوز، خسر خلالها 3 مباريات وتعادل في مباراتين، ليتراجع إلى المركز الخامس بـ40 نقطة من 12 انتصارًا و4 تعادلات و7 خسائر.

وكان التعاون حسم مواجهة الدور الأول على أرضه بهدفين دون رد، ما يمنح المواجهة طابعًا ثأريًا للقادسية الساعي لتأكيد حضوره في المراكز المتقدمة ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.