فورمولا 1.. الموافقة على تعديلات اللوائح 2026

توصل الاتحاد الدولي للسيارات، المنظم لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 والشركات المصنعة، إلى حل وسط للتعامل مع جدل متعلق بالمحركات كان يهدد بالتأثير ‌على انطلاقة ‌الموسم الأسبوع ‌المقبل ⁠في أستراليا.

وتدخل فورمولا 1 حقبة جديدة ⁠في ظل تغييرات هي الأكبر منذ عقود على لوائح محركات وهياكل السيارات.

وكانت نسب ضغط المحركات محور ⁠نقاش واسع في ‌ظل ‌الاشتباه في استغلال مرسيدس ثغرة ‌لتحسين الأداء من خلال ‌التمدد الحراري للمكونات، وسط حديث عن احتمال تقديم احتجاجات بعد سباق ملبورن.

وقالت ‌مرسيدس إنَّ أي تغيير في اللوائح لن ⁠يحدث ⁠أي فارق لها.

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات، في بيان السبت، أنَّ مجلس رياضة السيارات العالمي التابع له وافق بالإجماع على تعديلات لوائح فورمولا 1 لعام 2026 من خلال تصويت إلكتروني.