مساعدو رينارد يزورون ضمك وأبها

زار الجهاز الفني المساعد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ناديي ضمك وأبها، الجمعة، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.

واطّلع مساعدو الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، خلال زيارة نادي ضمك، على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، إذ عُقدت اجتماعات مباشرة مع اللاعبين، تم خلالها تأكيد أهمية المرحلة الجارية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية.

في حين شهد اجتماع الجهاز الفني للأخضر مع نظيره في أبها مناقشة الجوانب الفنية والبدنية، في إطار تعزيز التكامل الفني وتوحيد منهجية العمل بين المنتخب والأندية.

وجاءت هذه الاجتماعات امتدادًا لسلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني المساعد، ضمن منهجية العمل المعتمدة، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز التواصل المباشر مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب ويسهم في نجاح برنامجه الإعدادي المبكر لكأس العالم.