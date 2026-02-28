كوبولي يتجاوز كيتسمانوفيتش.. ويصل النهائي

تغلّب الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنّف خامسًا، على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 7ـ6 «5ـ7»، 3ـ6، 6ـ4، فجر السبت، ليبلغ نهائي دورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب «500»، ويلتقي الأمريكي فرانسيس تيافو.

وتخلّف كوبولي 1ـ3 في المجموعة الثالثة الحاسمة، لكنه فاز بخمسة من الأشواط الستة التالية، ليواصل مسعاه نحو لقب ثالث في دورات المحترفين، بعد تتويجه العام الماضي في بوخارست وهامبورج على الملاعب الترابية.

ونجح اللاعب، البالغ 23 عامًا، والمنحدر من فلورنسا في إنقاذ فرصتين لكسر إرساله عند التعادل 3ـ3 في المجموعة الثالثة.

وبعد فشله في إنهاء المباراة عند تقدمه 5ـ3 على إرساله، عاد ليكسر إرسال كيتسمانوفيتش في الشوط التالي، ويحسم المواجهة أمام اللاعب الصربي، الذي كان قد أطاح بالمصنف الرابع عالميًا الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الثاني.

وقال كوبولي: «أعتقد أننا لعبنا مباراة مذهلة، وكنت محظوظًا قليلًا في النهاية، ففي اللحظات الحاسمة تحتاج أحيانًا إلى بعض الحظ. أنا فخور جدًا بنفسي لأن العودة لم تكن سهلة».

ومن جهته، قلب تيافو، المصنف ثامنًا، تأخره بمجموعة، وكسر إرسالًا، ليهزم مواطنه براندون ناكاشيما 3ـ6، 7ـ6 «6ـ8»، 6ـ4.