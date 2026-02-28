الأحد.. انطلاق تحدي سيدات آسيا

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا للسيدات، الأحد، بمشاركة 12 من نخبة المنتخبات الآسيوية في أستراليا.

وتجرى النسخة الـ 21 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس 2026، وتتوزع مبارياتها بين مدن بيرث، وجولد كوست، وسيدني.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ملاعب مذهلة تستضيف مباريات البطولة، بما في ذلك الملاعب التي شهدت منافسات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، حيث تعود البطولة إلى الأراضي الأسترالية للمرة الأولى منذ عام 2006.

ويستهل المنتخب الأسترالي، المضيف، مشوار المجموعة الأولى بمواجهة الفلبين على ستاد بيرث، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، الأحد.

وبدعم من جماهيرهم، يسعى منتخب أستراليا لاستعادة اللقب الذي فاز به آخر مرة في عام 2010، بينما يتطلع المنتخب الفلبيني لتحسين مشاركته المميزة التي جاءت في نسخة 2022 عندما وصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى.

وفي إطار المجموعة ذاتها، تبدأ كوريا الجنوبية، وصيفة بطل نسخة 2022، رحلتها 2 مارس بمواجهة إيران على ملعب جولد كوست.

وعلى الرغم من مشاركته في جميع نسخ النهائيات منذ عام 1991، لا تزال سيدات منتخب كوريا الجنوبية يبحثن عن لقبهن الأول، بينما تسعى إيران، من خلال ظهورها الثاني في هذه البطولة، للحصول على نقاطها الأولى في هذا المحفل القاري.

وتفتتح منافسات المجموعة الثانية على ستاد ويسترن سيدني بمواجهة تجمع بين كوريا الشمالية وأوزبكستان، 3 مارس.

وتعود كوريا الشمالية، أحد أنجح الفرق في تاريخ البطولة، للمنافسة في نهائيات هذه البطولة للمرة الأولى منذ عام 2010، عازمة على استعادة أمجادها بعد أن توجت باللقب ثلاث مرات سابقًا.

وفي المقابل، تضع أوزبكستان، التي حسمت تأهلها بعد تصفيات حبست الأنفاس، نصب عينيها الوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

ويستمر الزخم عندما يصطدم المنتخب الصيني، حامل اللقب، مع الوافد الجديد منتخب بنجلاديش.

ويبدأ منتخب الورود الفولاذية، الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة برقم قياسي بلغ تسعة ألقاب، حملة الدفاع عن لقبه بقوة أمام طموح بطلات جنوب آسيا اللاتي يبحثن عن إحداث مفاجأة كبرى.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة مثيرة بين بطلين سابقين، حيث تلتقي اليابان مع تايوان «الصين تايبيه» على ملعب بيرث ريكتانجولار، 4 مارس.

ويسعى منتخب ناديشيكو لتحقيق لقبه الثالث، لكن يتعين عليه أولًا تجاوز منافسه من شرق آسيا، الذي على الرغم من فوزه باللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 1977و1981، شهد تراجعًا في هيمنته، حيث تمثل نسخة أستراليا 2026 أول ظهور متتال له في النهائيات منذ عام 2008. وعلى الملعب نفسه، يلتقي منتخب فيتنام مع الهند.

وعلى الرغم من مشاركة منتخب فيتنام في كل نسخ النهائيات منذ عام 1999، إلا أنه لم يعبُر دور المجموعات سوى مرتين، ويطمح لتحسين أبرز نتائجه في عام 2022 عندما وصل لدور الثمانية.

من جهة أخرى، يسعى منتخب الهند، وصيف نسختي 1980 و1983، لتعويض انسحابه المؤسف من النسخة الماضية على أرضه، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ومع ختام مباريات دور المجموعات، يتأهل إلى دور الثمانية أول فريقين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث.

وإلى جانب المجد القاري، ستكون هذه النسخة هي المرة الأخيرة التي يتحدد من خلالها ممثلو آسيا في كأس العالم للسيدات.

وستضمن المنتخبات الأربعة، التي تتأهل للدور قبل النهائي التأهل المباشر لمونديال 2027، بينما تتواجه المنتخبات الأربعة الخاسرة في دور الثمانية ضمن مباريات الملحق القاري، ليتأهل الفائزان إلى كأس العالم، بينما ينتقل الخاسران إلى الملحق العالمي، الذي يوفر ثلاث بطاقات إضافية.