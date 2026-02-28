رقم جديد.. يجهز السبيعي قبل العالمية

حقق العداء نايف السبيعي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، السبت، إنجازًا جديدًا بإحرازه رقمًا شخصيًا في سباق 400 متر، بعدما أنهى السباق بزمن قدرة 47.89 ثانية.

ويأتي هذا الرقم الجديد في توقيت مهم للاعب، الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مدينة يوجين الأمريكية، أغسطس المقبل، بعد أن تأهل رسميًا للمنافسة في سباق 400 متر حواجز.

ويعد تسجيل الرقم الجديد في سباق 400 متر مؤشرًا إيجابيًا على جاهزية اللاعب، خاصة في تطوير السرعة الخاصة بالسباق.

من جانبه، أكد عاصم آل حزام، مدرب اللاعب، أن هذا الرقم يمثل محطة مهمة ضمن البرنامج الإعدادي، مشيرًا إلى أنه يمنحه دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاق العالمي.

وقال: «اللاعب يطمح إلى الظهور بمستوى مشرف، وتحقيق نتيجة تنافسية في البطولة».

يذكر أن السبيعي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في سباقات 400 متر، و400 متر حواجز.