إلغاء عدد من رحلات الخطوط السعودية «مؤقتا»

أعلنت الخطوط السعودية إلغاء رحلاتها، من وإلى عمّان، الكويت، أبو ظبي، دبي، الدوحة، البحرين، موسكو، وبيشاور، بسبب استمرار الأوضاع الراهنة في المنطقة، على أن يسري هذا الإلغاء حتى الـ 23:59 بالتوقيت العالمي 2 مارس، وذلك وفق البيان الصادر عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس»، السبت.

وأشار بيان الخطوط السعودية إلى أنَّه سيتم إبلاغ ضيوفها بشكل فوري بأي مستجدات كما حثَّتهم بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأوضح البيان أنَّ الخطوط السعودية، ونظرًا لإغلاق المجالات الجوية، تم إلغاء عدد من الرحلات تطبيقًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية، حيث يتابع مركز تنسيق الطوارئ والمستجدات مع الجهات المعنية.

واختتم البيان أنَّ الخطوط السعودية تولي اهتمام وسلامة الضيوف وطاقم الرحلات أهمية وأولوية.