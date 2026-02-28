انطلاق «مهرجان ليال رمضانية 6»

أطلقت الجمعية السعودية للثقافة والفنون فعاليات «مهرجان ليالٍ رمضانية 6» بمقرّها حي المعذر في الرياض.

ويشتمل المهرجان على ديوانية الثقافة والفنون، والبرنامج الثقافي، وعرض المقتنيات التراثية، وركن القهوة السعودية، ودكان زمان، وأهازيج الأطفال، وألعاب الارتجال، إضافة إلى الأكلات الشعبية، والرسم الحر، ونقش الحناء، والألعاب الشعبية، وركن مشاركات الأعضاء، ومسرح الدمى.

وتشهد الفعاليات لقاءات إثرائية نظمتها جمعية الترجمة وجمعية الأدب، تناولت مواضيع في مجالي الترجمة والإبداع الأدبي، وأسهمت في توسيع دائرة الحوار المعرفي بين المتخصصين والمهتمين.

ونظم ورشة تدريبية متخصصة، السبت، قدمتها جمعية العمران، ضمن جهود الجمعية لتمكين الأعضاء وصقل مهاراتهم في مسارات ثقافية متعددة.

وأوضح خالد الباز، المدير العام للجمعية السعودية للثقافة والفنون، أن تنظيم المهرجان جاء بدعم وتمكين من وزارة الثقافة وإدارة المنظمات للقطاع غير الربحي، مؤكدًا اعتزاز الجمعية باستمرار نجاح المهرجان للنسخة السادسة على التوالي، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم محتوى ثقافي نوعي يواكب تطلعات الوطن، ويعزز حضور الأعضاء في المشهد الثقافي، ويثري المجتمع المحلي بروح رمضانية أصيلة.

وبيّن الباز أن تنوع البرامج والضيوف يعكس حرص الجمعية على بناء شراكات فاعلة مع الجمعيات المتخصصة والرموز الإعلامية والفنية، بما يسهم في صناعة تجربة ثقافية متكاملة تجمع المعرفة والمتعة، وتُرسّخ دور الجمعية منصةً حاضنة للإبداع ومحفزًا للحراك الثقافي في المنطقة.

يُذكر أن «مهرجان ليالٍ رمضانية 6» ينظم على مدى أربعة أيام، من الـ 09:30 مساءً حتى 01:00 فجرًا، ويستقبل الزوار في أجواء رمضانية، تعزز التواصل المجتمعي، وتحتفي بالهوية الثقافية السعودية في قالب معاصر.