تجاوزت أوكسانا.. بيتون إلى نصف النهائي

تأهلت الأمريكية بيتون ستيرنز إلى نصف النهائي في بطولة أوستن المفتوحة للتنس، بتغلبها على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا 6ـ1 و5ـ7 و7ـ5، في المباراة التي جمعتهما فجر السبت في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي تتأهل في ستيرنز إلى الدور قبل النهائي على مستوى جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، منذ تأهلها إلى قبل نهائي بطولة روما في مايو الماضي.

وتمكنت ستيرنز من حسم الفوز بالمباراة في ساعتين و31 دقيقة.

وتلتقي ستيرنز، المصنفة الـ 62 على العالم، في الدور قبل النهائي مع الأسترالية كيمبرلي بيريل، التي تغلبت على مواطنتها آيلا تومليانوفيتش.

وتأهلت أيضًا إلى قبل النهائي الأمريكية أشلين كروجر، بعد فوزها على الصينية يوي يوان 7ـ6 و6ـ4.

وضربت كروجر موعدًا في الدور قبل النهائي مع مواطنتها تايلور تاونسيند، التي تغلبت على السويسرية ريبيكا ماساروفا 5ـ7 و6ـ2 و6ـ0.