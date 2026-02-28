النصر.. الأشعة تحدد مصير النجار

أجرى راغد النجار، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، كشفًا بالأشعة على موضع إصابته في الرباط الجانبي للركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي سيتسلم، السبت، التقرير النهائي حول ما إذا كان النجار بحاجة إلى التدخل الجراحي، أو مواصلة التأهيل في عيادة النادي الطبية.

وتعرض النجار، الحارس الثالث في النادي العاصمي، بعد البرازيلي بينتو «الأساسي» ونواف العقيدي «البديل»، لتمدد في الرباط الجانبي للركبة، قبل خمسة أسابيع، إذ خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج طبي وتأهيلي برفقة طبيب النادي، إلا أنه لم يطرأ تحسن على الإصابة، الأمر الذي جعل الطبيب يقرر إجراء كشف آخر، وهذا ما حدث، للتأكد من حاجته للتدخل الجراحي أو الاستمرار في التأهيل.

وكانت آخر مباراة شارك فيها النجار حارسًا أساسيًا مع فريقه أمام الرياض «دوريًا» في 20 سبتمبر 2025، وانتهت بفوز النصر 5ـ1.

ولعب الحارس، ذو الـ 29 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من نادي التعاون، 11 مباراة، منها 6 «كلين شيت»، قبل أن يقتصر دورُه مع الفريق على الجلوس احتياطيًا أو الخروج من قوائم المباريات، فضلًا عن خوض التدريبات.

وينتهي عقد النجار مع النصر في الصيف المقبل، بعد أن وقع مع الأصفر لثلاثة مواسم بداية من 2023.